أعلن مسؤول مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الامام الخميني الراحل (رض) محمد علي انصاري بانه سيتم تحويل منزل الرئيس الايراني الأسبق الفقيد آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني الى متحف من قبل هذه المؤسسة.

ويأتي تحويل منزل آية الله هاشمي رفسنجاني في منطقة جماران في شمال طهران، الى متحف، على اعتاب الذكرى السنوية الاولى لوفاته والتي تصادف بعد اسبوعين.

ووفقا لهذا الخبر ستقوم مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الامام الخميني (رض) وبالتعاون مع احدى مؤسسات المجتمع المدني بافتتاح هذا المتحف في الذكرى السنوية الاولى لوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

وفي هذا الصدد وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" في الرد على سؤال فيما اذا كان سيتم تحويل منزل آية الله هاشمي رفسنجاني الى متحف من قبل هذه المؤسسة، قال مسؤول مؤسسة تنظيم ونشر مؤلفات الامام الخميني(رض): نعم، وسيتم ان شاء الله تعالى تقديم المزيد من الايضاحات حول هذا الموضوع من قبل الزملاء المعنيين.