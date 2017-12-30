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رقم الخبر: 210353 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:13 الاقسام: محليات  
طهران تدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

طهران تدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

أدان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية مؤكدا أن طهران بانتظار توضيح من الحكومة الكندية في هذا الصدد.
وقال قاسمي بشأن الأنباء الواردة التي افادت بقتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية" للاسف فقد اطلعنا ان المواطن الايراني بابك سعيدي المقيم في كندا وهو مريض، قد قتل برصاص الشرطة الكندية.
واضاف: نقوم حاليا بدراسة تفاصيل القضية ونتابعها عبر القنوات الرسمية والمعنية لمعرفة ابعادها وننتظر توضيحا من الحكومة الكندية.
وبيّن قاسمي أن الايرانيين المقيمين في كندا ومن اجل احقاق حقوقهم القنصلية يواجهون الكثير من المشاكل، وقد تم خلال العامين الماضيين بذل جهود واسعة لايجاد ظروف افضل لتقديم الخدمات القنصلية مجددا للايرانيين المقيمين في كندا لكنها لم تصل لغاية الآن الى النتائج الكافية واللازمة.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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