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رقم الخبر: 210352 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: محليات  
السفارة الايرانية في تركيا تدعو الايرانيين الى الحذر خلال رأس السنة الميلادية

السفارة الايرانية في تركيا تدعو الايرانيين الى الحذر خلال رأس السنة الميلادية

اصدرت السفارة الايرانية في انقرة بيانا على اعتاب راس السنة الميلادية دعت فيه الرعايا الايرانيين الى تجنب التجمعات والزيارات غير الضرورية وذلك نظرا الى اعلان حالة الطوارئ في تركيا والتحذيرات التي اطلقها المسؤولون الامنيون في هذا البلد.
وجاء في بيان السفارة خطابا للرعايا الايرانيين المقيمين والراغبين بزيارة تركيا ان الشرطة التركية اصدرت بيانا حول التدابير الأمنية الخاصة بأعياد رأس السنة الميلادية اشارت فيه الى تعزيز اجراءاتها الامنية في مراكز التسوق والمناطق المزدحمة والشوارع الرئيسية والمطارات ومحطات القطارات والنقل العام  والموانئ تحسبا لأية حوادث خلال هذه المناسبة.
هذا وتحسبا لوقوع حوادث تزعزع الامن والاستقرار في هذا البلد دعت السفارة الايرانية الرعايا الى الحذر وتجنب التجمعات والزيارات غير الضرورية واوصت بمراجعة القسم القنصلي في السفارة الايرانية بانقرة عند وقوع أية مشكلة او مراجعة القنصلية الايرانية في ارضروم واسطنبول وطرابزون .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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