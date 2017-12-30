التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى باكو «جواد جهانغير زاده» رئيس المجلس الوطني الآذربايجاني «اكتاي اسداف» وقدم له دعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي «علي لاريجاني» للمشاركة في الاجتماع الطارئ لرؤساء اتحاد البرلمانات الاسلامية المقرر عقده في طهران.

ورحب اسداف بهذه الدعوة واشاد بالمسار المتنامي للتعاون بين جمهورية آذربايجان وايران مؤكدا على ضرورة متابعة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين وتعزيز العلاقات الثنائية.

بدوره التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في داكار "عين الله قشقاوي" مع رئيس البرلمان السنغالي "عبدالله نياس".

وقدم السفير الايراني في هذا اللقاء الى رئيس البرلمان السنغالي، دعوة من رئيس مجلس الشورى الاسلامي للمشاركة في مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي (16- 17 يناير / كانون الثاني 2018)، كما جرى بحث مجالات التعاون بين البلدين بما ذلك التعاون في المجال البرلماني.