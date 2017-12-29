اكد الحرس الثورس على تعزيز الوحدة واليقطة والوعي الوطني لاحباط مؤامرات الاعداء واستلهام العبر والدروس من فتنة عام 2009.

وجاء في بيان اصدره الحرس الثوري بمناسبة ذكرى ملحمة 9 دي (30 ديسمبر / كانون الاول 2009): بعد مضي 8 سنوات من فتنة عام 2009 وملحمة 9 دي الكبرى، فان اعادة قراءة الدروس والعبر لهذا الحدث الهام والمؤثر يعد احد المتطلبات الضرورية في مسيرة تكامل الثورة وتقدم الشعب الايراني، وفي حالة التغافل عنها يجب توقع ظهور مؤامرات وفتن اكثر تعقيدا ضد النظام والوطن الاسلامي.

واضاف البيان: في الظروف الراهنة الخطيرة وبالرغم من استمرار الجبهة المتحدة بالتنوير ضد العناصر المعادية للثورة في الداخل والخارج في ظل استراتيجيات خفية وعلنية للثالوث الخبيث، اميركا والكيان الصهيوني وبريطانيا، بالتعاون مع الانظمة الرجعية في المنطقة، والتي انتهجت خط تشويه الحقائق التاريخية وتطهير اصحاب الفتنة والبغاة ضد النظام، من خلال عمليات نفسية واسعة لقلب الحقائق والايحاء بمؤشرات خاطئة ومنحرفة، لذلك فان اليقظة والنظرة الثاقبة لافشال مخططات الاعداء المشؤومة، تعد من الاولويات الراهنة لمحبي الثورة وكل ايران يعتقد باستقلال وعظمة ايران الاسلامية.

واكد الحرس الثوري في بيانه ان ملحمة 9 دي كانت ردا حازما وتاريخيا وثوريا على مثيري الفتنة وداعميهم في المنطقة وخارجها، مشددا على ضرورة فضح جرائم وممارسات تيار الفتنة ضد الثورة والشعب الايراني في فرض اجراء الحظر الظالمة وتحريض الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر البيان ان محلمة 9 دي التاريخية تمثل تجسيدا للبصيرة ووفاء الشعب الايراني لمبادئ الثورة الاسلامية وبيعة الامة مع الامام الخامنئي، و"كلا" اخرى للعدو ومنتهكي مراسم عاشوراء.

واكد البيان على ضرورة تقديم تعريف دقيق وصحيح للثورية وتمييزها عن التظاهر بالثورية، وضرورة التصدي اليقظ لعناصر بث الخلافات الداخلية في البلاد.

وشدد البيان، على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة اعداء الثورة الاسلامية والشعب الايراني اكثر من اي وقت مضى لتجاوز التحديات والمتاعب الناجمة عن السيناريوهات المعادية والحاقدة لنظام الهيمنة الاستكبارية.

واكد بيان الحرس الثوري على ضرورة الوفاق والانسجام وتوخي اليقظة والوعي الوطني لاحباط المؤامرات والمخططات الفتنوية الجديدة للاعداء وضامري السوء للجمهورية الاسلامية الايرانية.