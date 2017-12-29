اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران، علي لاريجاني، ان التعليم الجامعي يجب ان يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وقال لاريجاني خلال لقائه اعضاء هيئة أمناء احدى المؤسسات الجامعية في مدينة قم: يجب تطوير مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وان يتم قبول الطلاب في الفروع الدراسية بحيث يتمكن الخريجين من الحصول على فرص عمل في نفس المجال.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يجب عدم الاكتفاء باعطاء شهادات جامعية، وانما يجب ايلاء الاهتمام بنوعية التعليم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

واوضح لاريجاني ان البلاد بحاجة الى فنيين متخصصين، مؤكدا على اهمية الاستثمار في قطاع التعليم الفني والمهني والاهتمام الخاص به.