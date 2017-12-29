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رقم الخبر: 210349 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: محليات  
لاريجاني: التعليم الجامعي يجب أن يتناسب مع إحتياجات المجتمع

لاريجاني: التعليم الجامعي يجب أن يتناسب مع إحتياجات المجتمع

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران، علي لاريجاني، ان التعليم الجامعي يجب ان يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.
وقال لاريجاني خلال لقائه اعضاء هيئة أمناء احدى المؤسسات الجامعية في مدينة قم: يجب تطوير مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وان يتم قبول الطلاب في الفروع الدراسية بحيث يتمكن الخريجين من الحصول على فرص عمل في نفس المجال.
واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي: يجب عدم الاكتفاء باعطاء شهادات جامعية، وانما يجب ايلاء الاهتمام بنوعية التعليم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
واوضح لاريجاني ان البلاد بحاجة الى فنيين متخصصين، مؤكدا على اهمية الاستثمار في قطاع التعليم الفني والمهني والاهتمام الخاص به.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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