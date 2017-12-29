  • الجمعة ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الجمعة , ديسمبر 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210348 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 18:28 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: البعض يريد حرف مسألة تحمل المسؤولية أمام القانون

رئيس السلطة القضائية: البعض يريد حرف مسألة تحمل المسؤولية أمام القانون

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، بان الكثير من هجمات العدو ضد هذه السلطة تعود لخشيتهم من اقتدارها في التصدي للفساد.
وخلال لقائه حشدا من القضاة والكوادر العاملة في جهاز القضاء في مدينة ايلام ، صرح آية الله لاريجاني، ان السلطة القضائية وقفت بكل ثبات واقتدار خلال الفتنة التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009 ، واضاف، انه لو كان من المقرر ان يكون تنفيذ القانون فقط بحق الافراد الضعفاء في المجتمع فليس هذا من العدالة.
واضاف، للاسف ان البعض يريد عبر الخداع حرف مسالة تحمل المسؤولية امام القانون وجهاز القضاء، بحيث تتجه الامور نحو التغطية على الحقائق والحيلولة دون البت القضائي.
وتابع آية الله لاريجاني، انه لو ارادت السلطة القضائية ان تعمل بواجباتها فلا سبيل امامها سوى الوقوف بصلابة واقتدار في هذه الساحة وتنفيذ القانون.
واعتبر ان مهمة العدو هي تشويه صورة السلطة القضائية وقال، ان العدو يعلم بانه لو حظيت السلطة القضائية بالاستقلال والاقتدار فبإمكانها الوقوف امام تغلغل العدو والتصدي للتخريب ولهذا السبب فانهم يريدون اثارة الشكوك امام مسؤولي السلطة القضائية وادائهم الذي يجري وفقا للقانون وللاسف هنالك في الداخل من يصب الماء في طاحونة العدو.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/4143 sec