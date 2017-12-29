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رقم الخبر: 210347 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
قائد الثورة: السلوك الثوري والطابع الشعبي خصلتان مهمتان لآية الله آقانجفي
خلال استقباله المعنيين بتنظيم ملتقى إحياء ذكرى الفقيد

قائد الثورة: السلوك الثوري والطابع الشعبي خصلتان مهمتان لآية الله آقانجفي

اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، السلوك الثوري والطابع الشعبي بانهما خصلتان مهمتان لمفسر القرآن الفقيد آية الله آقا نجفي همداني.
وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان ذلك جاء في تصريح لسماحته خلال استقباله المعنيين بتنظيم ملتقى احياء ذكرى مفسر القرآن آية الله آقا نجفي همداني والذي جرى قبل اسبوع ونشر يوم الخميس في مراسم افتتاح الملتقى في مدينة همدان.
وخلال اللقاء اشارآية الله الخامنئي الى المراتب العلمية والعملية والسلوكية والاخلاقية العالية للفقيد آقانجفي همداني وقال، ان احدى خصال المرحوم آقانجفي هي الكتابة باللغة الفارسية في مؤلفاته اي التمتع بالدافع المهم مع الناس ومن اجل الناس ووضع ذهنه المتقد والدؤوب والثر تحت تصرف الشعب.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية السلوك الثوري احدى الخصال المميزة الاخرى للفقيد آقانجفي واضاف، انه خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي الظروف التي كان فيها البعض غافلا او لا أباليا تجاه هجوم العدو والتهديد الموجه للبلاد والشعب والثورة، لم يغفل آقانجفي عن هذه المسالة المهمة وكان باهتمامه وتعامله الرائع مع الشباب يشكل مرجعا لهم وكان سلوكه الثوري هذا بارزا جدا.
ويعد مفسر القرآن الفقيد آية الله محمد حسيني همداني والمعروف بـ آية الله آقانجفي من العلماء المعاصرين البارزين وقد توفي عام 1998 عن عمر يناهز الـ 93 عاما.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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