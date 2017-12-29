وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان ذلك جاء في تصريح لسماحته خلال استقباله المعنيين بتنظيم ملتقى احياء ذكرى مفسر القرآن آية الله آقا نجفي همداني والذي جرى قبل اسبوع ونشر يوم الخميس في مراسم افتتاح الملتقى في مدينة همدان.

وخلال اللقاء اشارآية الله الخامنئي الى المراتب العلمية والعملية والسلوكية والاخلاقية العالية للفقيد آقانجفي همداني وقال، ان احدى خصال المرحوم آقانجفي هي الكتابة باللغة الفارسية في مؤلفاته اي التمتع بالدافع المهم مع الناس ومن اجل الناس ووضع ذهنه المتقد والدؤوب والثر تحت تصرف الشعب.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية السلوك الثوري احدى الخصال المميزة الاخرى للفقيد آقانجفي واضاف، انه خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي الظروف التي كان فيها البعض غافلا او لا أباليا تجاه هجوم العدو والتهديد الموجه للبلاد والشعب والثورة، لم يغفل آقانجفي عن هذه المسالة المهمة وكان باهتمامه وتعامله الرائع مع الشباب يشكل مرجعا لهم وكان سلوكه الثوري هذا بارزا جدا.

ويعد مفسر القرآن الفقيد آية الله محمد حسيني همداني والمعروف بـ آية الله آقانجفي من العلماء المعاصرين البارزين وقد توفي عام 1998 عن عمر يناهز الـ 93 عاما.