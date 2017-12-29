أصدر وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي أوامر جديدة بتركيب أجهزة رصد وقياس زلازل حديثة في مدينة ملاورد في أسرع وقت ممكن لمساعدة الخبراء في حل اشكاليات مركز رصد الزلازل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي شارك في اجتماع لمختصين وباحثين كبار في مجال رصد الزلازل في ايران إلى جانب مسؤولي إدارة الأزمة بهدف إزالة العقبات التي تواجه مركز رصد الزلازل.

وأصدر رحماني فضلي في هذا الاجتماع أمراً بتركيب أجهزة رصد وقياس زلازل و GPS حديثة في مدينة ملاورد وعدة نقاط أخرى من البلاد في أسرع وقت ممكن لمساعدة الخبراء في حل اشكاليات مركز رصد الزلازل.

وأكد وزير الداخلية في هذه الجلسة على ضرورة نشر إرشادات وتعليمات الرعاية والسلامة عبر وسائل الإعلام المحلية لتوعية المواطنين.

بدوره اكد رئيس منظمة الوقاية وادارة الازمة بالعاصمة الايرانية "احمد صادقي" انه لا يوجد احتمال بنشاط 3 خطوط صدع جيولوجية في وقت واحد بطهران.

وقال احمد صادقي خلال تفقد اعضاء المجلس البلدي بطهران للمراكز المعنية بالتعامل مع الزلازل: يجب ان نأخذ بنظر الاعتبار ان احتمال نشاط 3 صدوع جيولوجية بطهران في وقت واحد هو احتمال قريب من الصفر.

واشار رئيس منظمة الوقاية وادارة الازمة بالعاصمة طهران الى منع بناء المدارس والمسشتفيات فوق خطوط الصدع الجيولوجية.

واضاف: استنادا الى الدراسات التي اجريت حول 50 مشروعا، فاننا نتمكن من تقليل الخسائر الناجمة عن الزلزال بنسبة 90 بالمائة، و15 مشروعا من هذه المشاريع تحظى بالاولوية وقد تم انجاز عدد منها والباقي سيتم الشروع بها.

واعتبر صادقي: ان المحور الرئيسي لهذه المشاريع هو تحصين الابنية، مضيفا: ان هذا الامر خارج امكانيات مؤسسة واحدة، لافتا الى ان تحصين المباني المتهالكة ونصب منظومة تدريب وانذار ومركز قيادة هي من ضمن المشاريع الخمسة عشر ذات الاولوية.