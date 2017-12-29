التقى قائد فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء قاسم سليماني، عددا من مراجع الدين في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران.

والتقى اللواء سليماني مراجع الدين؛ آية الله ناصر مكارم شيرازي وآية الله حسين نوري همداني وآية الله عبدالله جوادي آملي وآية الله جعفر سبحاني. وعقدت اللقاءات من دون حضور الصحافيين.

وذكرت تقارير بان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري استعرض خلال هذه اللقاءات تطورات الاوضاع في جبهة المقاومة.

في سياق متصل استقبل المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني عدد من النخب اللبنانية مبلغا سلامه الى المقاومة الإسلامية ومشددا على ضرورة التمسّك بالسلاح حتى الانتصار على الكيان الصهيوني الغاصب.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني استقبل في منزله في مدينة قم المقدسة عددا من النخب اللبنانية حيث أشار إلى أن حزب الله هو حركة أعزت الإسلام، قائلا: "يجب على المسلمين اليوم أن يكونوا أقوياء على كافة المستويات السياسية، الاجتماعية، العسكرية والاقتصادية حتّى يستطيعوا إظهار عزّة الإسلام".

ووجّه آية الله نوري همداني كلامه للنخب اللبنانية قائلا: "أوصلوا سلامنا الى حزب الله وقولوا وأبلغوا أننا مستعدين أن نسقي السيوف من دمائنا حتى نستطيع الانتصار على الكيان الصهيوني الغاصب".