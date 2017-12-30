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رقم الخبر: 210341 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: دوليات  
فوز نجم كرة القدم "جورج ويا" برئاسة ليبيريا

فوز نجم كرة القدم "جورج ويا" برئاسة ليبيريا

قالت مفوضية الانتخابات في ليبيريا يوم الخميس إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5 في المئة بعد فرز 98.1 في المئة من الأصوات.

ويعني إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن "ويا" سيخلف "ايلين جونسون سيرليف" ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ عام 1944. وهو الأمر الذي لم تمرّ به ليبيريا منذ زمن بعيد لاسيما وسط رقابة من الخارج بشأن ديمقراطية الانتخابات فيها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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