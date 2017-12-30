قالت مفوضية الانتخابات في ليبيريا يوم الخميس إن نجم كرة القدم السابق جورج ويا هزم جوزيف بواكاي نائب الرئيسة ليفوز في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية بنسبة 61.5 في المئة بعد فرز 98.1 في المئة من الأصوات.

ويعني إعلان رئيس المفوضية جيروم كوركوياه أن "ويا" سيخلف "ايلين جونسون سيرليف" ليكون الرئيس المقبل للبلاد في أول تداول ديمقراطي للسلطة منذ عام 1944. وهو الأمر الذي لم تمرّ به ليبيريا منذ زمن بعيد لاسيما وسط رقابة من الخارج بشأن ديمقراطية الانتخابات فيها.