توصل الکيان الصهيوني والادارة الاميركية الى صيغة اتفاق سري لإنهاء ما وصفوه (التهديد الإيراني)، حسبما ذكرت القناة الصهيونية العاشرة، في تقرير خاص.

ونقلت القناة عن (ممثلين رفيعين) لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أن الصفقة تم الاتفاق عليها في اجتماع سري بين مسؤولين أمنيين واستخباراتيين بارزين من الجانبين عقد يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري في البيت الأبيض.

وأوضح التقرير أن الفريق الإسرائيلي ترأسه مير بن شباط، مستشار ما يسمى بالأمن القومي في حكومة نتنياهو، فيما قاد مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، هيربرت ماكماستير، الوفد الأمريكي.

ونتج عن هذا الاجتماع السري، حسب القناة الإسرائيلية العاشرة، صياغة وثيقة يجمع فيها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إقرار عدة أهداف استراتيجية، ومن شأن الاتفاق أن يضمن تحول المبادئ، التي تحدث عنها ترامب في خطابه الخاص حول إيران، يوم 13 أكتوبر/تشرين الثاني، إلى (خطوات تتخذ على الأرض).

وأوضح التقرير أن الاتفاق ينص على تشكيل فريق عمل خاص سيقوم بتنفيذ مهمة إيجاد آليات دبلوماسية وأخرى خفية لمنع (الجهود الإيرانية) حسب مزاعمهم من الحصول على أسلحة نووية ، بينما من المتوقع تكليف فريق عمل آخر بعرقلة سعي إيران لتعزيز مواقعها كقوة إقليمية في دول أخرى مثل سوريا ولبنان.

كما سيقوم الفريق الثاني بتنسيق سياسة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة في المنطقة بعد انتهاء الحرب في سوريا، وكيفية التعامل مع (حزب الله) اللبناني.

وتنص هذه الوثيقة أيضا على تشكيل فريق عمل ثالث مختص ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، بينما سيقوم فريق رابع بدراسة سيناريوهات محتملة ستشارك وفقها إيران أو (حزب الله) في نزاع إقليمي قد يؤدي إلى انفجار الشرق الأوسط برمته، حسب التقرير.