تظاهرات في بيرو بعد العفو عن رئيسها السابق شارك ما لا يقل عن خمسة آلاف من مواطني بيرو الغاضبين من قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري في مسيرة بشوارع العاصمة ليما في أكبر احتجاج حتى الآن منذ إعلان القرار عشية يوم عيد الميلاد.