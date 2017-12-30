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رقم الخبر: 210339 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:59 الاقسام: دوليات  
تظاهرات في بيرو بعد العفو عن رئيسها السابق

تظاهرات في بيرو بعد العفو عن رئيسها السابق

شارك ما لا يقل عن خمسة آلاف من مواطني بيرو الغاضبين من قرار الرئيس بيدرو بابلو كوتشينسكي العفو عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري في مسيرة بشوارع العاصمة ليما في أكبر احتجاج حتى الآن منذ إعلان القرار عشية يوم عيد الميلاد.

وقد يكون تأثير الاحتجاجات، التي يتسع نطاقها، مؤشرا على ما إذا كان الغضب من قرار العفو سيضع حكومة كوتشينسكي الضعيفة بالفعل في أزمة سياسية أم أنه سيهدأ مع سعيه لإعادة تشكيل حكومته وإقامة تحالفات جديدة في البرلمان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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