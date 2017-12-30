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رقم الخبر: 210338 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:58 الاقسام: دوليات  
محكمة جنوب أفريقيا تطالب بعزل زوما

محكمة جنوب أفريقيا تطالب بعزل زوما

قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا يوم الجمعة بأن البرلمان أخفق في محاسبة الرئيس جاكوب زوما في فضيحة تتعلق بتجديد منزله بأموال الدولة وطالبت باتخاذ إجراءات يمكن استخدامها لعزله من منصبه.

وهذا الحكم هو أحدث انتكاسة قضائية لزوما الذي تلاحقه الفضائح ويواجه مطالب عامة على نطاق واسع بالتنحي عن منصبه قبل الانتخابات العامة في عام 2019. ولم يتضح حتى الآن ما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان. ودعا القضاء البرلمان الى وضع آلية يمكن استخدامها لعزل الرئيس من منصبه.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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