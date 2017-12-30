مقتل 14 شخصاً في حريق بمدينة مومباي الهندية قالت الشرطة وعائلة إن حريقا نشب في سطح مطعم في مدينة مومباي العاصمة المالية للهند يوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل معظمهم نساء كن يحضرن حفل عيد ميلاد بمن فيهن المحتفى بها التي كانت قد أتمت عامها الثامن والعشرين.