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|رقم الخبر: 210337
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 19:58
|الاقسام: دوليات
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مقتل 14 شخصاً في حريق بمدينة مومباي الهندية
قالت الشرطة وعائلة إن حريقا نشب في سطح مطعم في مدينة مومباي العاصمة المالية للهند يوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا على الأقل معظمهم نساء كن يحضرن حفل عيد ميلاد بمن فيهن المحتفى بها التي كانت قد أتمت عامها الثامن والعشرين.
وقال مسؤول إن إدارة المطافئ تلقت هاتفيا بلاغا عن حريق في مجمع كامالا ميلز بوسط مومباي حوالي الساعة 0030 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش). وقال مسؤول كبير بالشرطة لرويترز: تحقق فرقة الإطفاء والشرطة في سبب الحريق لكننا لا نعرف حتى الآن كيف بدأ.
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