ذكرت وسائل إعلام تركية، الجمعة، أن أنقرة وموسكو وقعتا اتفاقا يستكمل إمداد تركيا بصواريخ إس -400 الروسية المضادة للطيران، في خطوة أثارت قلق دول حلف شمال الأطلسي (الناتو). وستمد روسيا تركيا بـ4 وحدات من منظومة صواريخ إس 400 مقابل 2.5 مليار دولار.

وكان مسؤولون روس ذكروا في وقت سابق من ديسمبر الجاري أن تركيا ستدفع 45 بالمئة من التكلفة مقدما، بينما ستمنحها روسيا قروضا تغطي باقي التكلفة.

ويتوقع أن تبدأ موسكو في تسليم أول الوحدات الصاروخية إلى أنقرة في مارس 2020.

وأججت الصفقة قلقا في الغرب بالنظر إلى كون تركيا عضوا في حلف شمال الأطلسي، إذ لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف.

ووقعت تركيا اتفاقا أوليا مع روسيا لشراء صواريخ إس-400، في سبتمبر الماضي، في أول صفقة كبري لأنقرة لشراء أسلحة من موسكو.

من جهة اخرى أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن بلاده تتقدم بشكل كبير على البلدان التي بحوزتها النفط والأموال.

وقال أردوغان خلال حفل نظمته مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية، وأقيم في المجمع الرئاسي بأنقرة: "تشاهدون اليوم البلدان التي تملك البترول وتلك التي لديها أموال، صدقوني نحن نتقدم عليهم كثيرا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن التقليد يعني دائما أن تقف خطوة إلى الوراء، مشددا على أن بلاده في حاجة إلى التخلي عن التقليد، وأن تصبح بلدا تقلده البلدان الأخرى.

*اعتقال دواعش في تركيا

الى ذلك اعتقلت الشرطة التركية، الجمعة، 29 شخصا يشتبه بأنهم من مسلحي تنظيم داعش، وزعمت أن عددا منهم كانوا يستعدون لشن هجمات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن نحو 500 رجل شرطة شاركوا في مداهمات متزامنة لاعتقال المشتبه فيهم والكثير منهم من جنسيات أجنبية، وأضافت أن الشرطة لديها مذكرات اعتقال بحق 17 آخرين.

وذكر تقرير الوكالة أن المواد، التي ضبطتها الشرطة خلال المداهمات تؤكد أن بعض المشتبه فيهم حددوا أماكن وأعدوا تجهيزات لهجمات في ليلة رأس السنة.

وشهدت تركيا هجمات دامية عدة اتهم تنظيم داعش بالوقوف ورائها، بما في ذلك الهجوم على ملهى ليلي بإسطنبول العام الماضي، والذي تسبب في مقتل 39 شخصا.

*تركيا تعتقل صاحب المعرض الذي اغتيل فيه السفير الروسي

من جانب آخر أوقفت تركيا منظم معرض للصور في أنقرة قتل خلاله السفير الروسي أندري كارلوف في ديسمبر 2016، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية.

وأمر قاض في أنقرة بوضع مصطفى تيمور أوزكان قيد التوقيف الاحترازي لمشاركته عمدا في جريمة قتل، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وسبق أن أوقف أوزكان، الذي نظم معرض صور لمشاهد طبيعية روسية في صالة عرض في حي جنقايا الراقي، في يناير غير أنه أطلق سراحه لاحقا.

وقتل السفير الروسي في أنقرة أندري كارلوف (62 عاما)، الدبلوماسي المخضرم من العهد السوفيتي، في 19 ديسمبر 2016 بتسع رصاصات أطلقها عليه من مسافة قريبة جدا شرطي في الـ22 من العمر يدعى مولود ميرت التينتاش كان خارج الخدمة في ذلك اليوم، خلال افتتاح المعرض.