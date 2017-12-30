في ضوء الصقيع السائد في شرق الولايات المتحدة، تطرق الرئيس دونالد ترامب إلى الاحتباس الحراري العالمي بطريقة ساخرة، ونصح مواطنيه بارتداء ملابس دافئة.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر في هذا الشأن قائلا: في شرق (الولايات المتحدة) قد تكون ليلة رأس السنة هذه الأشد برودة في التاريخ. وربما يمكننا استعمال القليل من الاحتباس الحراري العالمي القديم والطيب الذي كانت بلادنا ستدفع تريليونات من الدولارات وليس البلدان الأخرى للحماية منه. ارتدوا ملابس دافئة!

ويسود طقس بارد في شرق الولايات المتحدة ، فيما تساقطت الثلوج في الكثير من الولايات، وتتنبأ الأرصاد الجوية بأن تكون درجة الحرارة ليلة رأس السنة في واشنطن، – 13 درجة مئوية. يذكر أن درجة الحرارة القياسية لهذه المدينة سُجلت عام 1899، وبلغت – 26 درجة مئوية.

وبالمناسبة، أمضى الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع وقته في ولاية فلوريدا، جنوب شرق البلاد ، حيث الطقس الدافئ، ومتوسط درجات الحرارة الآن نحو 25 درجة مئوية.

وكانت أول اتفاقية للتغير المناخي قد وقعت في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015، وقد حددت خطط العمل الدولي بشأن الحد من الاحتباس الحراري.

هذه المعاهدة صادقت عليها 170 دولة، تعهدت باتخاذ تدابير محددة للتقليل من حجم الغازات المنبعثة، إلا أن ترامب في مطلع يونيو/حزيران، انسحب من اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي وقعت في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات من قبل نخب داخل البلاد وخارجها.

وبرّر الرئيس الأمريكي قرار انسحاب بلاده من اتفاقية باريس، بالقول إنها ليست مفيدة للولايات المتحدة من الناحية الاقتصادية، كما أنه وصف في وقت سابق، نظرية الاحتباس الحراري العالمي بأنها خيالية!

*ترامب ومستنقع التدخل الروسي

في سياق آخر أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن التحقيق في قضية التدخلات الروسية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 "يعكس صورة سيئة جدا" عن الولايات المتحدة.

وظل هذا التحقيق الاتحادي يلقي بظلاله على البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة قبل عام تقريبا واتهم بعض حلفاء ترامب في الأسابيع الماضية فريق المحقق الخاص لوزارة العدل، روبرت مولر، بالتحيز ضد الرئيس الجمهوري.

لكن في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بدا ترامب غير مبال بالمخاوف بخصوص التحقيق، الذي أجري بعدما استنتجت وكالات مخابرات أميركية أن روسيا حاولت مساعدة ترامب في هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون عن طريق نشر رسائل إلكترونية محرجة ودعاية مثيرة للانقسام.

وقال ترامب، فيما وصفتها الصحيفة بمقابلة ارتجالية استغرقت 30 دقيقة في نادي الغولف، الذي يملكه في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا: "لم يحدث تواطؤ. لكنني أعتقد أنه سيكون نزيها".

ووجه مولر الاتهام لأربعة من مساعدي ترامب في تحقيقه. ونفت روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية.

وعلى مدى أسابيع، قال محامو ترامب إنهم يتوقعون أن ينتهي تحقيق مولر سريعا ربما بحلول نهاية عام 2017. ولم يعلق مولر على المدة التي قد يستغرقها التحقيق. وقال ترامب للصحيفة إنه لا يعلم كم يستغرق التحقيق من الوقت، وأضاف: "فيما يتعلق بالوقت، أنا لا أعلم".