في اطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز برسبوليس يواصل صدارته بثنائية نظيفة على تراكتورسازي تبريز واصل نادي برسبوليس صدارته الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بفوزه على نادي تراكتورسازي تبريز بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت عصر الجمعة.