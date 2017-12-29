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رقم الخبر: 210331 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 17:22 الاقسام: رياضة  
برسبوليس يواصل صدارته بثنائية نظيفة على تراكتورسازي تبريز
في اطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز

برسبوليس يواصل صدارته بثنائية نظيفة على تراكتورسازي تبريز

واصل نادي برسبوليس صدارته الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بفوزه على نادي تراكتورسازي تبريز بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت عصر الجمعة.

اقيمت المباراة في اطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب آزادي بطهران وادارها الحكم بيجن حيدري.

سجل هدفا الفوز لأصحاب الأرض، علي علي بور (45+2) ، وكمال كاميابي نيا (78).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه.

 

 
واسفرت بقية مباريات الجمعة عن فوز سياه جامكان مشهد على سبيدرود رشت 2-0 ، وخسارة كسترش فولاد تبريز امام ضيفه ذوب آهن اصفهان 1-0.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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