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|رقم الخبر: 210331
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 17:22
|الاقسام: رياضة
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في اطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز
برسبوليس يواصل صدارته بثنائية نظيفة على تراكتورسازي تبريز
واصل نادي برسبوليس صدارته الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم بفوزه على نادي تراكتورسازي تبريز بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت عصر الجمعة.
اقيمت المباراة في اطار الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب آزادي بطهران وادارها الحكم بيجن حيدري.
سجل هدفا الفوز لأصحاب الأرض، علي علي بور (45+2) ، وكمال كاميابي نيا (78).
وبهذا الفوز ارتفع رصيد برسبوليس الى 40 نقطة بفارق 7 نقاط عن اقرب منافسيه.
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