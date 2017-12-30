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رقم الخبر: 210330 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:52 الاقسام: اقتصاد  
نمو الصادرات الإيرانية من منفذ "سيرانبند" بنسبة 126%

نمو الصادرات الإيرانية من منفذ "سيرانبند" بنسبة 126%

أعلن رئيس جمارك بانة عن نمو الصادرات من منفذ سيرانبند التابع لمدينة بانة في محافظة كردستان (غرب ايران) الى اقليم كردستان العراق بنسبة 126% خلال الأشهر التسعة الأخيرة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.

وأضاف سعيد سنجابي: ان ما تم تصديره عبر منفذ سيرانبند الى شمال العراق بلغ 129 ألفاً و422 طناً بقيمة 39 مليوناً و306 آلاف دولار، حيث شهد نمواً بنسبة 126%. ولفت الى أن أهم الصادرات شملت مواد البناء والخشب والمحاصيل الزراعية والصناعات البلاستيكية والزجاج.

 
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