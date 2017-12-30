نمو الصادرات الإيرانية من منفذ "سيرانبند" بنسبة 126% أعلن رئيس جمارك بانة عن نمو الصادرات من منفذ سيرانبند التابع لمدينة بانة في محافظة كردستان (غرب ايران) الى اقليم كردستان العراق بنسبة 126% خلال الأشهر التسعة الأخيرة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.