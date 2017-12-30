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|رقم الخبر: 210330
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 19:52
|الاقسام: اقتصاد
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نمو الصادرات الإيرانية من منفذ "سيرانبند" بنسبة 126%
أعلن رئيس جمارك بانة عن نمو الصادرات من منفذ سيرانبند التابع لمدينة بانة في محافظة كردستان (غرب ايران) الى اقليم كردستان العراق بنسبة 126% خلال الأشهر التسعة الأخيرة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي.
وأضاف سعيد سنجابي: ان ما تم تصديره عبر منفذ سيرانبند الى شمال العراق بلغ 129 ألفاً و422 طناً بقيمة 39 مليوناً و306 آلاف دولار، حيث شهد نمواً بنسبة 126%. ولفت الى أن أهم الصادرات شملت مواد البناء والخشب والمحاصيل الزراعية والصناعات البلاستيكية والزجاج.
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