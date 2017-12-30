واردات اليابان من النفط الإيراني ترتفع في نوفمبر أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الخميس، ان واردات اليابان من النفط الخام الإيراني سجلت 193 ألفاً و141 برميلاً يومياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.