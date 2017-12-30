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|رقم الخبر: 210329
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 19:52
|الاقسام: اقتصاد
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واردات اليابان من النفط الإيراني ترتفع في نوفمبر
أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الخميس، ان واردات اليابان من النفط الخام الإيراني سجلت 193 ألفاً و141 برميلاً يومياً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.
وأشارت البيانات الى أن واردات اليابان من النفط الخام الإيراني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 انخفضت بنسبة 7ر18 بالمئة على أساس سنوي.
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