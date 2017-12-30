صرح وزير العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي، علي ربيعي، انه من المتوقع أن تبدأ السنة القادمة المرحلة الأولى من استثمار منجم سقز للذهب في محافظة كردستان (غرب ايران).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوزير ربيعي أكد، في تصريح له على هامش تدشين منجم سقز للذهب في محافظة كردستان، على ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية غرب البلاد وإنعاش الاستثمارات. وأوضح ان المشروع الاستثماري للتنقيب عن الذهب من منجم سقز تصل كلفته إلى 60 مليار تومان، منوهاً إلى أنه تم تنفيذ قسم من هذا المشروع كشق الطرق وفتح الممرات للوصول إلى المنجم وغيره بتكلفة 13 مليار تومان.

وأشار ربيعي إلى أن كمية الذهب التي يحتمل استخراجها من المرحلة الأولى في هذا الاستثمار ستصل إلى 17 طن ذهب. مضيفاً: انه من المتوقع أن تبدأ السنة القادمة المرحلة الأولى من استثمار منجم سقز للذهب، حيث ستوفر 350 فرصة عمل.