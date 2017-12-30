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رقم الخبر: 210326 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:53 الاقسام: اقتصاد  
رجال أعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

رجال أعمال باكستانيون يدعون لتعزيز العلاقات التجارية مع إيران

أكد رئيس جمعية الصناعيين في باكستان، عارف يوسف جيوا، على أهمية توطيد العلاقات التجارية بين باكستان وايران باعتبارهما بلدين جارين، ودعا الحكومة الباكستانية الى خفض الرسوم الجمركية على السلع الايرانية.

وفي حديث لمراسل (إرنا)، أشار جيوا، الجمعة، الى جودة السلع الايرانية ذات المواصفات الدولية بما فيها البلاط والسيراميك، وأكد ان جودة هذه السلع تثير إعجاب رجال الأعمال الباكستانيين.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار جيوا الى فرض الرسوم الجمركية العالية على استيراد البلاط والسيراميك من ايران، وأضاف: ان رجال الأعمال الباكستانيين يفضلون استيراد هذه السلع من ايران بدلاً من شرائها من الدول الأوروبية.

وفيما أشار الى الأواصر الثقافية والحضارية التي تربط الشعبين الباكستاني والايراني، قال: ان ثمة أرضية متوفرة لاستيراد السلع الايرانية ذات الجودة العالية، مؤكداً ان رجال الأعمال الباكستانيين يرغبون في استيراد هذه السلع من ايران في حالة تذليل العقبات المصرفية والجمركية. وأضاف: ان مسؤولي وزارة التجارة الباكستانيين سيجتمعون قريباً في اسلام آباد مع مسؤولين ايرانيين لبحث السبل الكفيلة بتوثيق التعاون التجاري بين البلدين.

 
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