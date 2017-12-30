أشار رئيس مجلس إدارة شركة كاوة لإنتاج الصلب في كيش (جنوب) إلى إنتاج ايران أكثر من مليون و950 ألف طن من الصلب في عام 2017، معلناً بذلك ان سرعة نمو الإنتاج تفوق المعدل العالمي بأربع مرات.

وأضاف عبدالمجيد شريفي، الجمعة، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): ان حجم إنتاج ايران من الصلب، باعتبارها أكبر منتج في الشرق الأوسط، سجل ارتفاعاً بنسبة 6ر20 في المئة في العام الجاري مقارنة بالعام السابق. وأوضح ان الحجم العالمي لإنتاج الصلب تجاوز المليار و563 طناً في عام 2017، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 4ر5 في المئة عما كان عليه في العام الماضي.