ناقش علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، صباح الخميس، مع خبراء مركز الأبحاث بالمجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة التي تبدأ 21 مارس/ آذار 2018.

وتدارس الاجتماع 15 تقريراً مقدماً من قبل مركز أبحاث مجلس الشورى الاسلامي، حول مشروع الموازنة العامة. وكان الرئيس الايراني، حسن روحاني، قد قدم لمجلس الشورى الاسلامي 10 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة.

وبحسب منظمة التخطیط والموازنة الایرانیة، فان حجم مشروع الموازنة یتخطى 341 ملیار دولار دون عجز. واعتمد المشروع سعر برمیل النفط 55 دولاراً والسعر الرسمي للدولار=35 ألف ریال، فیما شهدت النفقات نمواً بنسبة 9ر8 بالمئة، وانخفضت المشاریع العمرانیة 15 بالمئة.