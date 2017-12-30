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رقم الخبر: 210323 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 19:54 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتسلم طائرتين جديدتين من طراز ART من فرنسا

إيران تتسلم طائرتين جديدتين من طراز ART من فرنسا

تتسلم إيران غداً السبت طائرتين من طراز ATR72-600 الفرنسيتين في إطار صفقة وقعتها لشراء طائرات جديدة مع كبريات الشركات العالمية (ايرباص) و(بوينغ)، عقب الإتفاق النووي في مايو 2015 ورفع الحظر التدريجي عن طهران.

ومن المقرر أن تحط الطائرتان الجديدتان من طراز ATR في مطار مهرآباد لتنضم رسمياً الى أسطول النقل الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية. وكانت طهران قد تسلمت فيما سبق 9 طائرات وفق صفقتين أبرمت مع شركتي ايرباص وATR بينها 6 طائرات ATR و3 طائرات ايرباص انضمت الى الأسطول الجوي الايراني.

ومن المقرر أن تحصل الخطوط الجوية للجمهورية الاسلامية على 20 طائرة من طراز ATR وثمانين طائرة بوينغ ومئة طائرة ايرباص من الشركات المنتجة لهذه الطائرات.

 
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