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رقم الخبر: 210322 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 16:57 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في روسيا: طهران تسعى الى الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة
خلال لقائه الممثل الخاص لبوتين في شؤون الشرق الاوسط

السفير الايراني في روسيا: طهران تسعى الى الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

اكد السفير الايراني لدى روسيا مهدي سنائي خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف، ان طهران تسعى الى الحوار وارساء دعائم الاستقرار بالمنطقة.
وبحث سنائي وبوغدانوف خلال اللقاء، حول العلاقات بين ايران وروسيا وتطورات منطقة الشرق الاوسط والازمتين السورية واليمنية.
واشار بوغدانوف خلال اللقاء الى الظروف الحساسة للشرق الاوسط مؤكدا ضرورة مواصلة المشاورات بين البلدين وقال: إن مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي أواخر يناير/كانون الثاني المقبل وان الدول الضامنة في مباحثات أستانة ستسبق المؤتمر بعقد لقاء تشاوري معا.
واوضح ان اوضاع اليمن تعقّدت عقب مقتل علي عبدالله صالح ، مؤكدا في نفس الوقت ان لا حل عسكريا للازمة اليمنية بل ان التسوية رهن بالخيار السياسي والحوار اليمني اليمني.
من جانبه تطرق سنائي الى مسيرة نمو العلاقات بين البلدين مؤكدا ان ايران تسعى الى الحوار وارساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وان الاوضاع الحساسة للمنطقة تسلتزم توسيع دائرة المشاورات الدبلوماسية الثنائية والاقليمية.
واشار الى مواقف المسؤولين الايرانيين ازاء الازمتين السورية واليمنية وقال: إن استمرار هذه الازمات والصراعات لا يخدم احدا وان لم يجر تسوية هذه القضايا بالتشاور والتناغم الفكري بين دول المنطقة فان الآخرين سيطمعون بهذه المنطقة.
واكد ان الممارسات الاخيرة للادارة الاميركية في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وحّدت الدول الاسلامية في مواجهة السياسات الاميركية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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