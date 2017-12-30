اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، إسحاق جهانغيري، المناجم من الإمكانيات المهمة لتحقيق الاقتصاد المقاوم للبلاد، مؤكداً بأن الحكومة أولت إهتماماً خاصاً لهذا القطاع.

وفي كلمة له يوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشروعين وطنيين للمناجم في منجم (سنكان) لخامات الحديد بمنطقة خواف (شرق ايران)، قال جهانغيري: ان الحكومة أولت اهتماماً كبيراً لقطاع المناجم مما أدى الى تفعيل جزء كبير منها، معتبراً منجم سنكان لخامات الحديد من أكبر المناجم في العالم وانه تم إتخاذ إجراءات مهمة لتطويره. وأشار جهانغيري الى إعلان قائد الثورة الاسلامية الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، مضيفاً: ان هناك تفهماً بأن السبيل الوحيد للخروج من التحديات القائمة هو الاستفادة من الإمكانيات الموجودة في البلاد.

من جانبه، قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، محمد شريعتمداري، خلال المراسم: ان من أهداف الحكومة زيادة صادرات الصناعات المنجمية عن طريق زيادة إنتاج خامات الحديد والصلب والحديد الإسفنجي .واعتبر شريعتمداري زيادة صادرات البلاد من الصناعات المنجمية والصلب بمقدار 15 مليون طن من الأهداف المهمة للحكومة، موضحاً بأن تطوير البنية التحتية المنجمية في البلاد بحاجة الى استثمارات تقدر بـ5ر14 مليار دولار.

من جهته، أعلن مدير عام منظمة الصناعات المنجمية الايرانية، مهدي كرباسيان، عن ازدياد احتياطي المواد المنجمية في مجمع سنكان في منطقة خواف بمقدار200 مليون طن إثر الاكتشافات الجديدة التي تمت في المنجم، ومن غير المستبعد أن يبلغ الرقم 300 مليون طن.

وقال كرباسيان، في المراسم: ان 23% من الصلب المنتج في البلاد يتم استخراجه من مناجم سنكان التي يعمل فيها ما يقارب أربعة آلاف شخص بشكل مباشر وثمانية آلاف آخرين بشكل غير مباشر.

وفي تصريح أدلى به مساء الأربعاء خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) والذي عقد في مركز محافظة مدينة مشهد، اعتبر النائب الأول لرئيس الجمهورية النمو الاقتصادي بنسبة 6 بالمائة والتضخم أحادي الرقم وتوفير 700 ألف فرصة عمل خلال 6 أشهر، مؤشراً للوضع الاقتصادي الجيد للبلاد.

وقال جهانغيري: ان توفير فرص العمل يعد من البرامج المهمة للحكومة للعامين الجاري والقادم وان إزالة هواجس المواطنين في هذا الجانب يتطلب عملاً أكثر جدية. وأشار الى أنه تم خلال العامين الماضيين توفير أكثر من 600 ألف فرصة عمل لكل عام، فيما تم خلال النصف الأول من العام الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس) توفير 700 ألف فرصة عمل. وأضاف: ان موازنة العام الجاري تتضمن رصد 500 ألف مليار ريال (الدولار يعادل 36000 ريال) في المجالات الموفرة لفرص العمل.

واعتبر جهانغيري السيطرة على التضخم من مؤشرات نمو فرص العمل، وقال: ان التضخم الذي كان 40 بالمائة قد انخفض في الحكومة الحادية عشرة (السابقة) الى أقل من 10 بالمائة وفي العامين الأخيرين بلغ أيضاً رقماً أحادياً وهو أنجاز كبير. وأضاف: ان النمو الاقتصادي في البلاد قد بلغ 9 بالمائة حسب مركز الإحصاء وأكثر من 12 بالمائة حسب البنك المركزي وبطبيعة الحال فان قسماً منه متعلق بعوائد النفطـ، إلا أن جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كانت ايجابية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضح جهانغيري بأن النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الجاري قد بلغ 6ر5 بالمائة حسب مركز الإحصاء و6 بالمائة من دون احتساب عوائد النفط. وأشار الى النمو الايجابي في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقال: رغم الميزان التجاري السلبي، فقد شهدت الصادرات نمواً في العام الجاري. وأضاف: انه وفقاً لإعلان البنك المركزي، فان لنا صادرات نفطية وغير نفطية بقيمة نحو 100 مليار دولار سنوياً، نصفه متعلق بالصادرات غير النفطية.

إلى ذلك، أعلن رئيس منظمة الإدارة والتخطيط بمحافظة خراسان الرضوية (مركزها مدينة مشهد) بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على المحافظة بلغت 580 مليون دولار منذ 21 مارس/ آذار 2017.

وأوضح رضا جمشيدي، في اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم بمحافظة خراسان الرضوية مساء الأربعاء، ان هذا الحجم من الاستثمارات الأجنبية رصد لتنفيذ 25 مشروعاً مصادقاً عليه.

من جهة ثانية، أكد جمشيدي زيادة صادرات المحافظة بنسبة 13 بالمائة خلال فترة 21 مارس/ آذار - 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مقارنة مع الفترة المماثلة 2016.