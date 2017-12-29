أعلن مساعد وزيرالخارجية في الشؤون القنصلية والبرلمانيةَ والجاليات الايرانية في الخارج «حسن قشقاوي»، ان استراتيجية الخارجية قائمة على إلغاء تأشيرات الدخول الى ايران للرعايا الاجانب.

واضاف قشقاوي، الجمعة في حديث للمراسلين، ان ايران مستعدة لإلغاء التأشيرات لرعايا أي بلد يحترم الايرانيين ويلغي تأشيرات الدخول لهم.

وتابع قائلاً: رغم اننا نعيش في منطقة تعصف بها التوترات إلا انه ليس هناك ما يثير القلق تجاه الامن والاستقرار في بلادنا.

وفيما يتعلق بإلغاء تأشيرات الدخول إلى العراق، اوضح : (اننا ابلغنا رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» بالغاء التأشيرات بين البلدين).

واشار الى دخول 25 الفاً من الرعايا الاجانب سيما العراقيين الى منطقة اروند الحرة خلال الاسبوع الماضي، واوضح ان إلغاء تأشيرات الدخول الى هذه المنطقة يأتي في اطار تنفيذ اجراء قانوني، مؤكدا ان تنفيذ هذا القانون ساهم في زيادة عدد السياح الذين يتوجهون الى هذه المنطقة الى جانب ازدهار اسواق مدينة آبادان (جنوب).

كما اكد قشقاوي أهمية استقطاب السياح الاجانب في تحقيق العوائد الوطنية.

وقال: إن العائد المتحقق من اجتذاب سائح اجنبي واحد هو على الأقل 1350 دولارا أي ما يعادل ثمن 25 برميلا من النفط، وهو الامر الذي يشير الى أهمية صناعة السياحة وتوفير فرص العمل.

واضاف: إن استخراج برميل واحد من النفط يكلف 7 الى 8 دولارات ولو قمنا بتوظيف 8 بالمائة من عوائد السياحة في هذا القطاع، ستشهد صناعة السياحة في البلاد تحولا وسيقل اعتمادنا على عوائد النفط بشكل كبير.

وفي جانب آخر من حديثه، اكد ان فتح مكتب منح تأشيرات الدخول في مطار اهواز يعد خطوة مهمة على صعيد تطوير السياحة في محافظة خوزستان.

وأشار الى امكانية منح تأشيرات الدخول بصورة الكترونية في مطار اهواز لرعايا 180 دولة بالعالم في غضون نصف ساعة ولفترة اقامة 90 يوما.