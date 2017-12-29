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رقم الخبر: 210319 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 16:48 الاقسام: محليات  
لاريجاني: التعاون بين طهران وبغداد يجب ان يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرياضية
مستقبلاً وزير الشباب والرياضة العراقي

لاريجاني: التعاون بين طهران وبغداد يجب ان يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرياضية

* عبطان: التوجه الاريجابي الايراني في دعم العراق وفّر الأرضية للإنتصار على تنظيم داعش
صرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني، علي لاريجاني، الخميس، أن العراق إجتاز الأزمات الأمنية التي واجهته، مشيرا الى ضرورة خلق حالة وفاق سياسي في هذا البلد لتحصينه من مغامرات الدول الأخرى.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في طهران وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبد الرضا عبطان.
واشار لاريجاني في هذا اللقاء الى التعاون الايجابي القائم بين ايران والعراق معتبرا ان هذا التعاون يجب ان لا يقتصر على المجالات السياسية والامنية بل ينبغي ان يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرياضية.
وأوضح: لحسن الحظ فإن الشعب العراقي حقق باقتدار انتصارات استراتيجية على داعش كان للقوات المسلحة العراقية وخاصة الحشد الشعبي دور هام في نيلها.
واعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني عن اعتقاده بأن العراق إجتاز المنعطف الأمني بجدارة، قائلاً: إن خلق حالة وفاق سياسي يعد من الأمور الضرورية والقضاية الهامة في العراق ليتمكن هذا البلد من تحصين نفسه أمام مغامرات الدول الأخرى.
من جانبه أشاد وزير الرياضة والشباب العراقي بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الحكومة والشعب العراقي قائلا: إن التوجه الايجابي الايراني في دعم العراق وفّر الأرضية للانتصار على تنظيم داعش الارهابي.
ورأى الوزير العراقي ان قطاع الرياضة يعتبر من المجالات المتاحة لتطوير التعاون والعلاقات بين البلدين حيث ينبغي إيلاء هذا الجانب مزيداً من الاهتمام لأن الرياضة اليوم تعد من أفضل الوسائل لمحاربة الارهاب والمخدرات والمشاكل الاجتماعية.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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