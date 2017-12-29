وأدلى عبداللهيان بهذا التصريح لدى استقباله الخميس السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، حيث اشار الى تطورات المنطقة وقال: إن التصريحات غير الموزونة لترامب استقطبت من جديد انظار كل العالم الى فلسطين والقدس الشريف.
وتابع: ان على ترامب ان يتراجع عن موقفه لان القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين وعاصمتها الابدية.
ولفت الى الإتهامات الكاذبة للسعوديين حول اطلاق صاروخ ايراني من قبل اليمنيين على الرياض وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن وتعتبر الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الازمة في هذا البلد.
وتطرق الى إنشاء قواعد عسكرية اميركية في سوريا وقال: إن اميركا تعمل على تمرير مآربها ومآرب الكيان الصهيوني الشريرة في سوريا بذريعة دعم الاكراد.
بدوره أشاد الزواوي بالدعم المؤثر لايران ازاء قضية فلسطين وقال: إن اميركا كشفت عن وجهها الحقيقي وان ترامب ما هو الا أداة طيعة لتنفيذ تطلعات الكيان الصهيوني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة العالم الاسلامي.