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رقم الخبر: 210317 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 16:34 الاقسام: محليات  
مساعد رئيس مجلس الشورى: تصريحات ترامب غير الموزونة استقطبت انظار العالم من جديد الى القدس
مستقبلاً السفير الفلسطيني بطهران

مساعد رئيس مجلس الشورى: تصريحات ترامب غير الموزونة استقطبت انظار العالم من جديد الى القدس

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي، حسين أمير عبداللهيان، أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين وأن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يتراجع عن قراره الذي اعتبر فيه القدس عاصمة للكيان الاسرائيلي.
وأدلى عبداللهيان بهذا التصريح لدى استقباله الخميس السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، حيث اشار الى تطورات المنطقة وقال: إن التصريحات غير الموزونة لترامب استقطبت من جديد انظار كل العالم الى فلسطين والقدس الشريف.
وتابع: ان على ترامب ان يتراجع عن موقفه لان القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين وعاصمتها الابدية.
ولفت الى الإتهامات الكاذبة للسعوديين حول اطلاق صاروخ ايراني من قبل اليمنيين على الرياض وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ارسال المساعدات الانسانية الى اليمن وتعتبر الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الازمة في هذا البلد.
وتطرق الى إنشاء قواعد عسكرية اميركية في سوريا وقال: إن اميركا تعمل على تمرير مآربها ومآرب الكيان الصهيوني الشريرة في سوريا بذريعة دعم الاكراد.
بدوره أشاد الزواوي بالدعم المؤثر لايران ازاء قضية فلسطين وقال: إن اميركا كشفت عن وجهها الحقيقي وان ترامب ما هو الا أداة طيعة لتنفيذ تطلعات الكيان الصهيوني، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة العالم الاسلامي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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