  • الجمعة ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الجمعة , ديسمبر 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210314 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 15:06 الاقسام: محليات  
خطيب جمعة طهران: على السعودية وقف المجازر واراقة الدماء في اليمن

خطيب جمعة طهران: على السعودية وقف المجازر واراقة الدماء في اليمن

ادان امام جمعة طهران آية الله محمد علي موحدي كرماني الجرائم السعودية في اليمن واشار الى الاوضاع الكارثية للشعب في هذا البلد وقال ان على آل سعود وقف المجازر واراقة الدماء في اليمن.

واشار آية الله موحدي كرماني في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في مصلى طهران الى تحذيرات الصليب الأحمر الدولي بشان الشعب اليمني

وقال انه واستنادا لهذه التقارير فان من بين كل 10 يمنيين يواجة 6 صعوبة في الحصول على الغذاء وان الشعب يواجه المجاعة والموت.

وخاطب امام جمعة طهران المسؤولين السعوديين بالقول على حكام ال سعود الذين يتحدثون بإسم الاسلام والقران ويعتبرون انفسهم خدمة الحرمين المكي والمدني اللذين ملاتموهما بالمصاحف الشريفه ان يخجلوا وان يوقفوا المجازر والقتل ويراجعوا سجل اعمالهم وانتقدهم بالقول كيف تقتلون المسلمين ان كنتم مسلمين.

الى ذلك اوصى آية الله موحدي کرماني، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن يفيق من نومه عن القدس وقال ساسة اميركا السابقين انفقوا 7 تريليون دولار ظلما في منطقة غرب آسيا من اجل ضرب الانسانية والاسلام وايران والاحرار ولكنهم فشلوا في تحقيق اي شئ.

واعتبر خطيب الجمعة ترامب بأنه احمق وجاهل وقال على ترامب ان يفكر اكثر في قراره حول القدس وان يفيق من نومه فان القدس لها اهلها وهي ارضهم المقدسة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/3825 sec