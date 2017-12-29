ادان امام جمعة طهران آية الله محمد علي موحدي كرماني الجرائم السعودية في اليمن واشار الى الاوضاع الكارثية للشعب في هذا البلد وقال ان على آل سعود وقف المجازر واراقة الدماء في اليمن.

واشار آية الله موحدي كرماني في الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في مصلى طهران الى تحذيرات الصليب الأحمر الدولي بشان الشعب اليمني

وقال انه واستنادا لهذه التقارير فان من بين كل 10 يمنيين يواجة 6 صعوبة في الحصول على الغذاء وان الشعب يواجه المجاعة والموت.

وخاطب امام جمعة طهران المسؤولين السعوديين بالقول على حكام ال سعود الذين يتحدثون بإسم الاسلام والقران ويعتبرون انفسهم خدمة الحرمين المكي والمدني اللذين ملاتموهما بالمصاحف الشريفه ان يخجلوا وان يوقفوا المجازر والقتل ويراجعوا سجل اعمالهم وانتقدهم بالقول كيف تقتلون المسلمين ان كنتم مسلمين.

الى ذلك اوصى آية الله موحدي کرماني، الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن يفيق من نومه عن القدس وقال ساسة اميركا السابقين انفقوا 7 تريليون دولار ظلما في منطقة غرب آسيا من اجل ضرب الانسانية والاسلام وايران والاحرار ولكنهم فشلوا في تحقيق اي شئ.

واعتبر خطيب الجمعة ترامب بأنه احمق وجاهل وقال على ترامب ان يفكر اكثر في قراره حول القدس وان يفيق من نومه فان القدس لها اهلها وهي ارضهم المقدسة.