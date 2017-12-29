والعجيب في هذا الينبوع يرجع إلى طريقة تدفق المياه الخاصة منها، حيث أن الماء يتدفق منها لساعة وينقطع لساعة أخرى، وتستمر هذه الحالة بشكل متناوب.

النبع موجود في نهاية مغارة بعمق ۵۰ مترا وارتفاع ۱۵ مترا والماء المتدفق من هذا الينبوع يمر وسط المغارة ليصب خارجها على شكل شلّال بديع الجمال.