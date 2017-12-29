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رقم الخبر: 210313 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: سياحة  
نبع «توقيت الساعة»

نبع «توقيت الساعة»

نبع «توقيت الساعة» (وقت ساعت) أحد أعجب وأندر الينابيع في العالم.

والعجيب في هذا الينبوع يرجع إلى طريقة تدفق المياه الخاصة منها، حيث أن الماء يتدفق منها لساعة وينقطع لساعة أخرى، وتستمر هذه الحالة بشكل متناوب.

النبع موجود في نهاية مغارة بعمق ۵۰ مترا وارتفاع ۱۵ مترا والماء المتدفق من هذا الينبوع يمر وسط المغارة ليصب خارجها على شكل شلّال بديع الجمال.

 

نبع توقيت الساعةنبع توقيت الساعة
نبع توقيت الساعةنبع توقيت الساعة
نبع توقيت الساعةنبع توقيت الساعة
نبع توقيت الساعةنبع توقيت الساعة
نبع توقيت الساعةنبع توقيت الساعة
 
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مصدر الخبر: وكالات
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