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رقم الخبر: 210312 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
«الأفق الخالي» يتألق في "ASIANS ON FILM"

«الأفق الخالي» يتألق في "ASIANS ON FILM"

تألق فيلم الانيميشن الايراني «الأفق الخالي» (چشم انداز خالي) للمخرج علي زارع قنات في مهرجان "ASIANS ON FILM" الدولي بأمريكا.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل انيميشن الى جانب اللوح التقدير لأفضل موسيقى من المهرجان.

ويقام هذا الحدث الفني نهاية كل موسم من المواسم الأربعة وفي نهاية المطاف تتنافس الافلام المنتخبة في المواسم الأربعة سنويا على الفوز بالجوائز الأصلية للمهرجان.

وترتكز فعاليات المهرجان الذي يقام في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية على عرض أفلام السينمائيين الآسيويين.

ويعالج فيلم (الأفق الخالي) والذي استغرقت عمليات انتاجه سنتين ونصف قضية أمهات الشهداء والمفقودين أثناء الحرب ويروي قصة أم تنتظر بعد أن تقدم بها السن عودة ابنها من أرض المعركة.

وسبق للفيلم ان حصل على جائزة أفضل فيلم أنيميشن في مهرجان جوائز أفلام لوس آنجلس (Los Angeles Film Awards).

 
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مصدر الخبر: وكالات
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