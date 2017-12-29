يستضيف مهرجان «جايبور» الدولي بالهند في دورته العاشرة أربعة أفلام ايرانية.

والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي الفيلمان القصيران «الرجل الذي لم يكن هنا» (مردي كه اينجا نبود) للمخرج عطا مجابي و«العبور» (عبور) للمخرج فرشاد عباسي والفيلمان السينمائيان «كوبال» للمخرج كاظم ملائي و«سارا وآيدا» للمخرج مازيار ميري.

وستنطلق فعاليات المهرجان في السادس من يناير/كانون الثاني المقبل وستستمر حتى العاشر منه.

يقام مهرجان «جايبور» سنويا منذ عام 2009 ويهدف الى خلق طرق لتقدم السينمائيين الشباب وتبادل المعلومات والأفكار والثقافة مابين الهند ومختلف الدول.

وفي مشاركته الدولية الثلاثين سيعرض الفيلم السينمائي الايراني «كوبال» في مهرجان «جيبور» الدولي لافلام في الهند الذي ستقام دورته العاشرة من 6 الى 10 من يناير المقبل.

وسيشارك «كوبال» في قسم المسابقة من مهرجان «جيبور» الدولي للافلام الذي ستقام فعالياته في سينما «غولجاي» في جيبور بالهند.

وكان «كوبال» قد فاز مؤخراً بالجائزة الكبرى لافضل فيلم قصير في مهرجان «مونترال» الدولي للافلام في كندا التي تعد الجائزة الدولية السابعة لافضل فيلم خلال مشاركاته في المهرجانات الدولية.

«كوبال» هو التجربة الاخراجية الاولى لملائي على صعيد الافلام السينمائية الطويلة، ويروي قصة صياد ومُحنِط حيوانات يدعى احمد كوبال، يواجه تحد حقيقي في حياته في آخر يوم من السنة .