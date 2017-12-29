اختير الفيلم السينمائي الايراني «البائع» (فروشنده) للمخرج اصغر فرهادي ضمن أفضل افلام عام 2017 في استفتاء شارك فيه 295 ناقدا سينمائيا في موقع "Rotten Tomatoes".

و"Rotten Tomatoes" هو موقع ويب متخصص في تقييمات وأخبار ومعلومات حول الأفلام، معروف عالمياً بأنه مُجمّع للتقييمات حيث يجمع تقييم النقاد لأي فيلم ويعطي متوسط تقييم له إضافة إلى نسبة مئوية بالمراجعات الإيجابية، كما صار يشمل أيضاً تقييمات للمسلسلات. ويعد الموقع الموقع ضمن نطاق أشهر 500 موقع في تصنيفات موقع أليكسا.

كما حاز فيلم «البائع» أيضا المرتبة السادسة والثلاثين من وجهة نظر نقاد سينمائيين في استفتاء اجراه موقع "Metacritic" .

و"Metacritic"هو موقع إلكتروني رسمي تابع لشركة سي بي إس إنتراكتيف ، والتي تقوم بمراجعة وتقييم المحتوى الإعلامي الترفيهي والتي تشمل الأفلام والبرامج التلفزيونية والمسلسلات وألعاب الفيديو.

يروي «البائع» قصة زوجين يمثلان في مسرحية «موت البائع» للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...

واضافة الى الممثلين المعروفين ، شارك في تمثيل ادوار فيلم فرهادي عدد من الممثلين الهواة.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان «كان» السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين : الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.

وعرض الفيلم في دور السينما المحلية في ايران بنجاح كبير محققا ارباحاً عالية من شباك التذاكر، فخلال شهرين من عروضه، بلغت ايرادات الفيلم اكثر من 155 مليار ريال.