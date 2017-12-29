  • الجمعة ١٠ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الجمعة , ديسمبر 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210309 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 14:43 الاقسام: ثقافة وفن  
الموت يغيب الممثل علي رامز عن عمر يناهز الـ90 عاما

الموت يغيب الممثل علي رامز عن عمر يناهز الـ90 عاما

ارتحل يوم الخميس الممثل الإيراني القدير «علي رامز» عن عمر ناهز 90 سنة نتيجة فشل في عمل الكبد.

الممثل علي رامز من مواليد مدينة طهران سنة 1927م واستطاع دخول عالم المسرح في فترة دراسته الثانوية بعدما تعرف على عزت الله إنتظامي والمرحوم هوشنك بشهتي. تلقى أول دروسه في المسرح على يد الأستاذ عبد الحسين نوشين لمدة 8 أشهر.

دخل كلية الفنون الجميلة في طهران سنة 1968، تخرج في العام 1972 متفوقا على زملائه وحصل على منحة دراسية إلى بلجيكا.

شارك رامز في العديد من الأعمال السينمائية، المسرحية والمسلسلات التلفزيونية منها: «الأمير الكبير»، «وزير المختار»، «في يوم من هذه الأيام»، «الخريف الطويل»، «العد العكسي»، «المحاكمة»، «إجتياز الخط الأحمر» و«قضية أوينهايمر».

شارك رامز كممثل في جميع مسرحيات المخرج هادي مرزبان وكان له عمل دائم مع فرقة «حركة» المسرحية على مدى 30 سنة.

ونعى المخرج المسرحي هادي مرزبان الممثل السينمائي والمسرحي الكبير علي رامز وأسرته تؤكد صحة الخبر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6218 sec