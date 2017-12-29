ارتحل يوم الخميس الممثل الإيراني القدير «علي رامز» عن عمر ناهز 90 سنة نتيجة فشل في عمل الكبد.

الممثل علي رامز من مواليد مدينة طهران سنة 1927م واستطاع دخول عالم المسرح في فترة دراسته الثانوية بعدما تعرف على عزت الله إنتظامي والمرحوم هوشنك بشهتي. تلقى أول دروسه في المسرح على يد الأستاذ عبد الحسين نوشين لمدة 8 أشهر.

دخل كلية الفنون الجميلة في طهران سنة 1968، تخرج في العام 1972 متفوقا على زملائه وحصل على منحة دراسية إلى بلجيكا.

شارك رامز في العديد من الأعمال السينمائية، المسرحية والمسلسلات التلفزيونية منها: «الأمير الكبير»، «وزير المختار»، «في يوم من هذه الأيام»، «الخريف الطويل»، «العد العكسي»، «المحاكمة»، «إجتياز الخط الأحمر» و«قضية أوينهايمر».

شارك رامز كممثل في جميع مسرحيات المخرج هادي مرزبان وكان له عمل دائم مع فرقة «حركة» المسرحية على مدى 30 سنة.

ونعى المخرج المسرحي هادي مرزبان الممثل السينمائي والمسرحي الكبير علي رامز وأسرته تؤكد صحة الخبر.