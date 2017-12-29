إن النسخة الفارسية من كتاب «الفلسفة في القرن الجديد» للفيلسوف الامريكي المعاصر «جون رودجر سورل» الذي نشر عام 2008 عن طريق جامعة كامبريج، صدرت عن دار «ققنوس» في طهران.

«محمد يوسفي» ترجم هذا الكتاب الذي يضم عدداً من المقالات التي نشرها المؤلف خلال السنوات الماضية حول الفلسفة واللغة وما يسميه «فلسفة الاجتماع».

ويضم هذا الكتاب عشرة فصول تتناول أوضاع الفلسفة الحالية، وعدد من المباحث الجديدة الخاصة بمنطق الاجتماع، تقع في 311 صفحة.