من اصل 495 عملا تلقتها امانة الجائزة ترشيح خمسة اعمال لقسم الرواية والقصة الطويلة لجائزة (جلال ال احمد) تم الاعلان عن اسماء المحكمين والمرشحين في قسم الرواية والقصة الطويلة للدورة العاشرة لجائزة جلال ال احمد الادبية.