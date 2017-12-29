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|رقم الخبر: 210306
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 14:42
|الاقسام: ثقافة وفن
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من اصل 495 عملا تلقتها امانة الجائزة
ترشيح خمسة اعمال لقسم الرواية والقصة الطويلة لجائزة (جلال ال احمد)
تم الاعلان عن اسماء المحكمين والمرشحين في قسم الرواية والقصة الطويلة للدورة العاشرة لجائزة جلال ال احمد الادبية.
وتم اختيار وتقديم خمسة اعمال من اصل 495 عملا تلقتها امانة الجائزة، كمرشحين نهائيين لقسم الرواية والقصة الطويلة لهذه الدورة من الجائزة وهم:
«الفباء الموتى» لـ «هادي خورشاهیان»، «لا تسرع في هذا الشارع» لـ «مریم جهاني»، «غياب الکتاب» لـ «محمدرضا شرفي خبوشان»، «تلة الأرنب» لـ «علي اکبر حیدري»، «الوقت المعلوم» لـ «مهدي کفاش».
وسيقام الحفل الختامي للدورة العاشرة لجائزة جلال آل احمد خلال الايام القليلة القادمة في صالة الوحدة بطهران.
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