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رقم الخبر: 210300 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 14:24 الاقسام: رياضة  
نجم ريال مدريد يكشف حقيقة رحيله عن الملكي

نجم ريال مدريد يكشف حقيقة رحيله عن الملكي

حسم اللاعب الدولي الإسباني، ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الإسباني مستقبله مع الفريق الملكي بعد التقارير، التي أشارت مؤخراً لإمكانية رحيله عن صفوفه.

وقال أسينسيو: من الصعب على المدرب إدارة فريق جيد كالذي لدينا، ولكن زيدان يعرف دائما أنه يمكنه الاعتماد علي.

وأضاف: أعمل بجدية كل يوم لكسب المزيد من الدقائق، ولكن أدرك أين أتواجد، فأنا في أفضل ناد في العالم، أنا سعيد هنا في ريال مدريد، وذلك وفقا لصحيفة «الصن» البريطانية.

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلى إمكانية تخلي ريال مدريد عن أسينسيو في حال قام فريق العاصمة بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في الصيف المقبل. وشارك ماركو أسينسيو حتى الآن مع ريال مدريد في 24 مباراة، في حين شارك الموسم الماضي في 38 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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