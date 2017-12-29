تصمم الغرف الفندقية بمختلف الأشكال والأحجام، بحيث تلبي متطلبات المسافرين المتعددة، تبعاً لرغباتهم، وميزانياتهم، إلا أن العديد من الفنادق في المدن الكبرى تسعى اليوم لتأمين بدائل مريحة بمساحات صغيرة، لتوفير مكان إقامة لعدد أكبر من النزلاء، الذين يبحثون عن غرف بأرخص الأثمان.

إذا كنت ممن يتطلعون لمكان رخيص ترتاح فيه من تعب السفر، أو لتجربة فريدة من نوعها، عليك إذاً أن تلقي نظرة على هذه القائمة، بـ 6 من أصغر الفنادق حول العالم وفقاً لـ(رويترز) و (escapehere):

* فندق توبوهوتيل في المكسيك:

صمم هذا الفندق في مدينة تيبوزتلان في المكسيك، لقضاء أوقات ممتعة، والتعرف إلى أصدقاء جدد، فهو يقدم غرفاً صغيرة مصنوعة من أنابيب الإسمنت، ومكدسة فوق بعضها على شكل هرم ظريف المظهر. وتحتوي كل غرفة على سرير، مكتب وضوء، بالإضافة إلى خزانة بداخلها مناشف وغطاء، كما توجد حمامات ومراحيض مشتركة، إلا أنها توفر الخصوصية المطلوبة للزوار، وهناك حوض سباحة كبير بالخارج، قرب الغرف الأسطوانية. تبدأ أسعار استئجار كل غرفة بـ 40 دولاراً أميركياً لكل ليلة. لذلك يعتبر فندق توبوهوتيل صفقة جيدة بالنسبة لك، إذ كنت تبحث عن مكان بسعر جيد، ولا تمانع أن تكون مساحته صغيرة، ولا يوفر الكثير من الخصوصية.

* فندق نايت نايت في بريطانيا:

يوفر هذا الفندق في مدينة برمنغهام ببريطانيا، أماكن إقامة اقتصادية، مع خدمة إنترنت مجانية، ومكتب استقبال مفتوح على مدار الساعة. ويضم مجموعة من الغرف الصغيرة، التي توجد جميعها في مساحة 6.8 أو 13 مترا مربعا، بحسب نوعها، مزدوجة، مفردة، أو نموذجية، والتي تشكل خياراً معقولاً بالنسبة للمسافرين، وبسعر معقول، إلا أن مكمن الغرابة فيها هو تصميمها من دون نوافذ تطل على العالم الخارجي، إذ تحتوي بدلاً من ذلك، على شاشات بلازما 42 بوصة، تعرض إطلالة مباشرة على المدينة طيلة الوقت.

* فندق كابسول إن في اليابان:

افتتح هذا الفندق عام 1979 في مدينة أوساكا باليابان، ويعتبر الأول من نوعه في عالم فنادق الكبسولات، لذا يسعى مديروه إلى تقديم تجربة من الدرجة الأولى لا يمكن نسيانها. يمنحك الفندق مفتاحاً، ورقماً، ورداء بمجرد تسجيل دخولك إليه، ثم يجعلك تتوجه لغرفة تغيير الملابس، حيث تترك جميع أغراضك في خزانة خاصة بك، وترتدي الثوب، الذي يؤمن لك أعلى درجة من الراحة. كما يتميز الفندق بتوفير خدمة الدخول المجاني إلى حمامات الساونا، والعناية بالبشرة، على الرغم من غرفه الصغيرة.

* فندق داس بارك في ألمانيا:

افتتح هذا الفندق في البداية في رودلبارك، أوتنشيم بألمانيا، إلا أنه توسع مؤخراً بإنشاء فرع آخر في بيرنبارك، بوتروب، ويوفر للمسافرين تجربة الإقامة في غرف أسطوانية مكونة من أنابيب إسمنتية، بشكل مشابه لفندق توبوهوتيل في المكسيك، إلا أنه يختلف عنه بأن غرفه منفصلة وبعيدة عن بعضها، بشكل يمنح النزلاء درجة أعلى من الخصوصية. وتحتوي كل غرفة على سرير مزدوج مريح، خزانة، ضوء، مخرج للطاقة وغطاء، بالإضافة إلى توفر المرافق المهمة، كالمراحيض، الحمامات والمقاهي، بالقرب من الغرف. يتميز فندق داس بارك بأنه يقدم خدمة (ادفع ما تستطيعه) لجعل غرفه في متناول يد الجميع، من كافة الطبقات الاجتماعية.

* فندق هونغ كونغ كايتكي في فيتنام:

بني هذا الفندق في مدينة هو تشي مينه في فيتنام، على غرار فنادق الكبسولة في اليابان، إلا أنه يوفر درجة عالية الشدة من الخصوصية، إذ يسلم كل شخص بمجرد وصوله، سدادات للأذنين لمنع الضوضاء الخارجية، كما تحتوي الغرف على ستائر لعزلها عن الضوء، وأجهزة للتحكم بمناخها، بالإضافة إلى تلفاز، وصلة USB، إمكانية الاتصال بالإنترنت، وأنواع مختلفة أخرى من وسائل الترفيه. وتقع الحمامات والمراحيض المشتركة، بجانب الكبسولات التي لا تأخذ حيزاً أكبر من 2.7 متر مربع، مما يعتبر توفيراً بالمساحة والمال، ويجعلها الأصغر في هذه القائمة.

* سيارة فولكس فاغن في الأردن:

هذه المركبة العتيقة حوّلها صاحبها إلى فندق يقول إنه (أصغر فندق في العالم)، وبدأ العمل عليه قبل نحو ست سنوات لتشجيع السائحين على زيارة المنطقة، حيث يزيد الإقبال على زيارة قلعة صليبية في المنطقة فيها بنيت عام 1115، وليوفر مزيداً من الدخل لأُسرته، ويضم الفندق غرفة واحدة فقط فيها سرير يتسع لضيفين في وقت واحد، مزين بوسائد مطرّزة من عمل ابنته، كما تزيّن شراشف (ملاءات) ملونة سقف وجانبي السيارة إضافة إلى مطرزات تغطي زجاجها الأمامي.