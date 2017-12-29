وينص الاتفاق الذي وقعه رؤساء اتحاد الجودو الايراني «محمد درخشان» و العراقي «سمير الموسوي » والاذربايجاني «صادق صادق اف»، على تطوير التعاون في مجال اقامة المعسكرات المشتركة لمختلف الفئات السنية والمباريات الودية فيما بينها وكذلك في مجال اقامة دورات تاهيلية للمدربين.