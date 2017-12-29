|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 210297
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 14:39
|الاقسام: رياضة
|
توقيع اتفاق للتعاون المشترك بين اتحادات الجودو الايراني والاذربايجاني والعراقي
وقعت اتحادات الجودو في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وجمهورية اذربايجان اتفاقا للتعاون المشترك في العاصمة الاذربايجانية باكو.
وينص الاتفاق الذي وقعه رؤساء اتحاد الجودو الايراني «محمد درخشان» و العراقي «سمير الموسوي » والاذربايجاني «صادق صادق اف»، على تطوير التعاون في مجال اقامة المعسكرات المشتركة لمختلف الفئات السنية والمباريات الودية فيما بينها وكذلك في مجال اقامة دورات تاهيلية للمدربين.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|الاعلان عن نتائج قرعة كأس العالم 2018.. ايران في المجموعة الثانية مع البرتغال واسبانيا والمغرب + صور