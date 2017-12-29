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رقم الخبر: 210297 تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: رياضة  
توقيع اتفاق للتعاون المشترك بين اتحادات الجودو الايراني والاذربايجاني والعراقي

توقيع اتفاق للتعاون المشترك بين اتحادات الجودو الايراني والاذربايجاني والعراقي

وقعت اتحادات الجودو في الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق وجمهورية اذربايجان اتفاقا للتعاون المشترك في العاصمة الاذربايجانية باكو.

وينص الاتفاق الذي وقعه رؤساء اتحاد الجودو الايراني «محمد درخشان» و العراقي «سمير الموسوي » والاذربايجاني «صادق صادق اف»، على تطوير التعاون في مجال اقامة المعسكرات المشتركة لمختلف الفئات السنية والمباريات الودية فيما بينها وكذلك في مجال اقامة دورات تاهيلية للمدربين.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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