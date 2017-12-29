اشار وزيرا الرياضة والشباب الايراني والعراقي الى المشتركات الدينية والثقافية والاجتماعية المختلفة وتوفر الارضية لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد، واكدا على تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء الخميس مع نظيره العراقي عبدالحسين عبدالرضا عبطان، قال وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر، ان الارضية المناسبة متوفرة في الوقت الحاضر لتطوير العلاقات الثقافية والرياضية بين البلدين.

واوضح بان ايران والعراق وقعا قبل 6 اعوام مذكرة تفاهم في المجال الرياضي ومن ثم وقعا على برنامجه التنفيذي قبل عامين والذي يوضح بصورة شفافة كيفية التعاون بين البلدين.

وتابع سلطاني فر قائلا، لحسن الحظ ان العراق وبعد مضي اعوام في مكافحة الارهاب بتعاون الجمهورية الاسلامية الايرانية، فان الظروف فيها الان متوفرة لتطوير العلاقات وبامكاننا التعاون في تنمية وتطوير المجالات الرياضية وقطاع الشباب مع بعضنا بعضا.

وصرح بانه تم البحث مع وزير الرياضة العراقي حول مختلف القضايا وتقرر ان يتم قريبا ارسال وفد الى العراق يضم رؤساء 11 اتحادا رياضيا للبحث في امكانية دعم الرياضة في العراق والاستفادة من خبرات ايران الرياضية.

من جانبه اشار وزير الشباب والرياضة العراقي الى ان هنالك الان تعاونا ملموسا بين البلدين خاصة في المجالات الرياضية، مؤكدا ضرورة تطوير هذا التعاون.

واكد عبطان، ان تقدما كبيرا حصل في مجال البنية التحتية الرياضية في العراق الذي يحظى الان بمقبولية اكبر من جانب الاتحادات العالمية.

وهنأ وزير الشباب والرياضة العراقي بتاهل المنتخب الوطني الايراني الى مونديال روسيا 2018 ، آملا بان يقدم مباريات جيدة فيها.