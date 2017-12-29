أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عن فتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني المزمعة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بدءا من السبت.

وأكد في بيان أن الاتحاد الايراني وبموجب العقد المبرم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يعتبر الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة في ايران عن تسجيل وبيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني.

يذكر أن قرعة كاس العالم 2018 التي جرت في قصر الكرملين مطلع ديسمبر/كانون الاول الجاري، اوقعت ايران في المجموعة الثانية مع البرتغال واسبانيا والمغرب.