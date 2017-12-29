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|رقم الخبر: 210295
|تاريخ النشر: كانون الأول 29, 2017
|الوقت: 14:40
|الاقسام: رياضة
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بدءا من اليوم السبت
ايران تفتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني بمونديال روسيا 2018
أعلن الاتحاد الايراني لكرة القدم عن فتح باب بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني المزمعة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018، بدءا من السبت.
وأكد في بيان أن الاتحاد الايراني وبموجب العقد المبرم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يعتبر الجهة الرسمية الوحيدة والمسؤولة في ايران عن تسجيل وبيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني.
يذكر أن قرعة كاس العالم 2018 التي جرت في قصر الكرملين مطلع ديسمبر/كانون الاول الجاري، اوقعت ايران في المجموعة الثانية مع البرتغال واسبانيا والمغرب.
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