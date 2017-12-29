واصل استقلال طهران صحوته بمرحلة أياب الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم، اثر فوزه خارج ارضه امام استقلال خوزستان بثلاثية نظيفة يوم الخميس، وذلك في اطار الجولة الـ 17 من المسابقة.

باغت استقلال طهران اصحاب الارض بهدف مبكر في(د 6) بعدما اختراق «وريا غفوري» الجهة اليمنى من الدفاع وتسديده الكرة بقوة.

وصعب الضيوف مهمة استقلال خوزستان مع بداية الشوط الثاني، حيث مرر اللاعب علي قرباني كرة عرضية قوية من جهة اليمين، ارتطمت بالدفاع و دخلت الشباك في (د 47).

وانهى «روزبه جشمي» احلام استقلال خوزستان للعودة الى اجواء المباراة، عند تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 74 اثر تسديدة من داخل المنطقة.

وبهذا الفوز صعد استقلال طهران مؤقتا الى المركز الرابع بالترتيب برصيد 26 نقطة، ليواصل صحوته بمرحلة الاياب من الدوري الايراني الممتاز بعد تدهور نتائجة بمرحلة الذهاب اطاحت بمدربه السابق علي رضا منصوريان.

وتحسب صحوة استقلال وعودته لسكة الانتصارات، الى مدربه الالماني «شيفر» الذي تولى هذه المهمة حديثا، خلفا لمنصوريان المقال.