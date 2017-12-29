افتتحت الصين أطول وأعلى جسر زجاجي في العالم في منطقة هونغياغو بمحافظة هوباي شمالي البلاد، حيث اجتذب ثلاثة آلاف سائح في اليوم الأول.

ويبلغ طول الجسر الزجاجي 488 مترا بعرض أربعة أمتار وارتفاع 218 متراً، وهو معلق فوق وادٍ بين قمتي جبلين شديدي الانحدار.

وأعلنت الشركة المنفذة للمشروع أن الغرض من بنائه هو جذب السياح للاستمتاع بمشاهدة منظر فريد من نوعه فوق جرفٍ صخري.

وذكر بعض السياح الذين استخدموا الجسر أنهم لم يهابوا ارتفاعه طالما أن المنظر بتلك الروعة.

وقال أحدهم (مشينا من مدخل الجسر حتى منتصفه، ونحن ننظر إلى الأسفل، فهو شفاف تماما وينتصب على ارتفاع يناهز مئتي متر. أعتقد أنه منظر بديع للغاية).

وبحسب يانغ شاوبو نائب مدير مجموعة هوباي بيلو التي نفذت المشروع، فإن الجسر مرصوف بعدد 1077 لوحاً زجاجيا شفافا، سُمك الواحد منها أربعة سنتمترات، وهو مدعوم باثني عشر كابلاً من معدن الفناديوم زنة 126 طناً تقريباً بقدرة تحمل عالية.

وقال شاوبو (جسرنا ذو الأرضية الزجاجية مصمم لاستيعاب ثلاثة آلاف شخص. لكن لضمان سلامة كل السياح، فإننا نقبل 600 شخص فقط في وقت واحد خلال التشغيل.. وسيكون هناك حراس لمساعدة الذين ينتابهم رهاب السير على الجسر)، مؤكداً أن الجسر (آمن تماماً).

كما أن الجسر مصمم لتحمل زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر.