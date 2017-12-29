دأب عالم البيئة، دافيد ستين، على إصدار قائمة سنوية بأسماء الحيوانات المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، وسط مخاوف من تراجع التنوع البيئي.

وتضم قائمة عام 2017 التي جرى إصدارها، مؤخرا، قطا آسيويا وطائر وطواط وعددا من السحالي، ويوضح العالم أن تصنيف الحيوانات المنقرضة يتطلب الكثير من الدقة.

ومن بين الحيوانات المنقرضة القط السماك، وهو قط متوسط الحجم كانت أعداد كبيرة منه تعيش في جزيرة جاوة بإندونيسيا، لكن لم يعد له أثر في يومنا هذا.

كما اختفت سحلية الجيكو التي يصل طولها حتى 60 سنتميترا وعرفت بألوانها اللافتة والمزركشة.

وبدأ ستين عمله الأكاديمي والعلمي، سنة 2012، وأضحى خلال الأعوام الأخيرة مرجعا في معضلة انقراض أنواع عدة، وفق ما نقل موقع "مشابل".

وقال في تصريح صحفي إن من المحزن حقا أن كائنات كثيرة قد اختفت بشكل نهائي ولم يعد من الممكن رؤيتها مجددا. ودعا إلى التعامل مع الأمر بمثابة فقدان لأنواع في الطبيعية لا مجرد أرقام.

ويرى ستين أن هناك حاجة إلى التدقيق لدى الحديث عن انقراض الحيوانات، ذلك أن بعض الكائنات لم يعد لها وجود في الحياة البرية، ولم يتبق منها سوى عدد محدود في الحدائق.