  • الخميس ٩ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210273 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
مرشح للرئاسة يقترح تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب المصري
إحباط هجوم على حاجز أمني في العريش

مرشح للرئاسة يقترح تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب المصري

اقترح المرشح اليساري المحتمل للرئاسة في مصر، خالد علي، إدخال تعديلات ليبرالية على قانون الانتخاب، تجعل عملية الاقتراع أكثر شفافية وتيسيرا، تتضمن وقف حالة الطوارئ أثناء الإجراءات.

ومن بين هذه المقترحات التي أعلنها المحامي علي خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية للقضاة، وزيادة مدة الترشح قبل يوم الاقتراع إلى 50 يوما، وعدم تطبيق قانوني التظاهر والتجمهر على المؤتمرات الانتخابية.. وتمكين الوافدين من التصويت.

وذكرت حملة خالد على في مذكرة إيضاحية أن المشروع يتضمن مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

ويتضمن أيضا تعديل المادة 36 التي تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقي المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على "15% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين" بدلا من نسبة 5% فقط.

ولا يتوقع أن يصار لإقرار هذه التعديلات في المستقبل القريب، نظرا لتعددها وضخامتها، من جهة، ونظرا لعدم وجود منافس حقيقي للرئيس عبد الفتّاح السيسي في حال قرر تقديم ترشيحه لولاية رئاسية ثانية.

ميدانياً أحبطت القوات المصرية هجوما على حاجز أمني في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، الثلاثاء، حسبما أفاد مصدر أمني.

 

 

وقال المصدر إن الهجوم استهدف حاجزا أمنيا بجوار قسم ثالث العريش، مركز المحافظة.

وأضاف أن 4 مسلحين من المهاجمين فروا على متن دراجتين ناريتين في أعقاب محاولة الهجوم.

ومن جهة أخرى، ضبطت قوات الجيش ربع طن من المتفجرات، خلال حملة على معاقل المسلحين جنوبي مدينة رفح، بالمحافظة ذاتها.

وتشكل الجماعات المسلحة المنتشرة في شمال سيناء، تحديا أمنيا كبيرا للسلطات المصرية، وخلال السنوات الماضية شن المسلحون هجمات على قوات الأمن والمدنيين في سيناء وخارجها، أدت إلى مقتل المئات.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: القاهرة/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0681 sec