  • الخميس ٩ ربیع الثانی ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 210270 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:58 الاقسام: عربيات  
اقتراح مصري جديد بشأن سد النهضة

اقتراح مصري جديد بشأن سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري اقترح خلال لقائه بنظيره الإثيوبي وركنا جيبيو في أديس أبابا مشاركة البنك الدولي كـ “طرف فني محايد وفاصل.

وجاء في المقترح أن يشترك البنك في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، والتي تضم مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان.

ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد لأكثر من 6 آلاف كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

وأعلنت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “قبولها التقرير الأولي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري، لكنّ إثيوبيا والسودان تحفظتا عليه”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن شكري “أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/4603 sec