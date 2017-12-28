وجاء في المقترح أن يشترك البنك في أعمال اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، والتي تضم مسؤولين من مصر وإثيوبيا والسودان.

ويتركز الخلاف على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد لأكثر من 6 آلاف كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية في الدول الثلاث.

وتأتي زيارة شكري لأديس أبابا في محاولة لكسر الجمود المتعلق بالمسار الفني للسد، وذلك بعد إعلان القاهرة الشهر الماضي فشل آخر جولة من المفاوضات في التوصل إلى أي توافق حول الأساليب العلمية والنماذج الاسترشادية لعمل المكتب الاستشاري المكلف بإجراء الدراسات الخاصة بآثار السد.

وأعلنت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “قبولها التقرير الأولي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري، لكنّ إثيوبيا والسودان تحفظتا عليه”.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إن شكري “أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية”.