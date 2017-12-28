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رقم الخبر: 210268 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:51 الاقسام: عربيات  
تغريدات تتحدّث عن مخطط إماراتي لاغتيال ابن سلمان

تغريدات تتحدّث عن مخطط إماراتي لاغتيال ابن سلمان

في أحدث تسريباته، نقل حساب (العهد الجديد) على (تويتر) عن مصادر وصفها بالخاصة أن استخبارات دولة في الخليج الفارسي أخبرت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن هناك تحركات تمّ رصدها تخطط لاغتياله عن طريق خطة مُحكمة.
وجاء في تغريدات (العهد الجديد): أفادت مصادري أن استخبارات دولة في الخليج الفارسي رفعت إلى الاستخبارات السعودية تقريرًا يرصد تحركاتٍ تخطط لاغتيال ابن سلمان وأن الذي يجري من تقليم لأظافر الأسرة الحاكمة هو دفع لإنهاء عهد آل سعود وانقراضهم.
وتابع: يكشف التقرير المرفوع إلى السعودية عن تحركات أمنية مدروسة تهدف إلى زرع أذرعاً وعيوناً ذات ولاء ونفوذ كبيرين في مناطق ومفاصل مهمة من الدولة قبل الإقدام على اغتيال ابن سلمان (الذي سيقوم شخصيًا وبوقت مبكر بإضعاف الأسرة والأمراء) لتأتي بعد ذلك مرحلة إبادة عهد آل سعود والقضاء عليهم.
وأشار (العهد الجديد) الى أن ما لم يذكره التقرير هو رصد لأدوار وأيادٍ إماراتية تقوم بتدبير وتنفيذ هذا المخطط وأن جميع ما يقدمه وليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد لابن سلمان من دعم متزايد يومًا بعد يوم هو للوصول لمرحلة الإحاطة الكاملة به أمنيًا واستخباراتيًا ثم ما يتبقى لتنفيذ هذا المخطط يعتمد على عامل اختيار الوقت والمفاجأة.
ويتحدّث التقرير عن أن (انصياع) ابن سلمان للنصائح التي قُدمت إليه بشأن إضعاف الأسرة وكسر أجنحة الأمراء جاءت مطابقة لما يُخطط له من تشتيت القوة وإرباك الدولة وإضعاف الأسرة، خلافًا لما يظن ابن سلمان أنه يصبّ في مصلحة تضخم نفوذه وزيادة قوته.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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