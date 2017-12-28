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رقم الخبر: 210267 تاريخ النشر: كانون الأول 27, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: محليات  
مسؤول باكستاني: لا يمكن إنكار دور إيران في تعزيز الأمن الإقليمي

مسؤول باكستاني: لا يمكن إنكار دور إيران في تعزيز الأمن الإقليمي

أشاد عضو مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور طاهر مشهدي بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية المهم في تعزيز الأمن والإستقرار الإقليميين مشيراً إلى أن إيران تقوم بدور مهم في اجتثاث الإرهاب في الشرق الأوسط والمنطقة عموماً.
وفي مقابلة مع إرنا الأربعاء قال السيناتور طاهر مشهدي: إن دولا مثل العراق وسوريا ولبنان تمكنت من القضاء على الإرهاب بمساعدة إيران وقال: إن إيران تدعم الأمن والإستقرار الإقليميين.
وقال: لا يمكن التغاضي عن دور إيران الكبير في المنطقة مشيراً إلى أن إيران ليست دولة جارة لباكستان فحسب بل إن البلدين يتمتعان بمشتركات ثقافية وتاريخية ولغوية ودينية أيضاً.
واضاف: إن إيران وباكستان بلدان مستقلان ولا حاجة لهما بالقوى الأجنبية لتملي عليهما سياسات معينة.
وأشار إلى أهمية إنعقاد مؤتمر رؤساء البرلمانات لدول المنطقة الست الأخير في اسلام آباد بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني معتبراً إن المؤتمر بعث برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة تؤكد على إتحاد دول المنطقة ورفض سياسة الإستكبار الأمريكي.
واضاف: إن المؤتمر بعث برسالة أخرى وهي رفض قرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقال السيناتور طاهر مشهدي: إن مشاركة لاريجاني وعلى حسب تعبير رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني اياز صادق أنجحت المؤتمر.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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